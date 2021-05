Nauda, kas kādam varētu nepatikt jeb arugmenti par un pret digitālo eiro

Taču, kā atzīmē IT kompānijas "TietoEVRY" maksājumu, zibmaksājumu un karšu vienības vadītājs Valdis Janovs, intensīvais mārketings panācis savu - pieprasījums pēc šādiem naudas instrumentiem palielinās.

"Digitālās valūtas ir pievilcīgas un piesaista arvien vairāk cilvēku, par spīti ECB mēģinājumiem atturēt no investīcijām šajā spekulatīvajā tirgū. Tāpēc visā pasaulē centrālās bankas meklē alternatīvus risinājumus fiziskās naudas nākotnei digitalizācijas laikmetā," saka Janovs.

Savukārt ECB valdes loceklis Fabio Paneta norāda, ka Eiropā lielo tehnoloģiju uzņēmumu paplašināšanās var padarīt mūs atkarīgus no tehnoloģijām, kas tiek pārvaldītas citur. "Lielās tehnoloģiju kompānijas var veicināt strauju stabilo kriptomonētu (stablecoins) ieviešanu gan iekšzemē, gan pāri robežām, kas var radīt sistēmiskus riskus un pat apdraudēt monetāro suverenitāti," pauž Paneta.

Tāpēc centralizētās bankas vēlas spert soli šajā nišā. ASV bankas "Bank of America" meitasuzņēmums "BofA Securities" pauž, ka "digitālais eiro ir preventīva ECB atbilde - "kripto kriptonīts" -, lai neitralizētu lielās finanšu kompānijas".

"Viens no veidiem, kā to izdarīt, ļaujot digitālo eiro izmantot lieliem darījumiem, būtu pieprasīt ienākošos līdzekļus, kas pārsniedz lietotāja limitus, novirzīt uz bankas kontu," skaidro Paneta. Otrs veids būtu noteikt negatīvas noguldījumu likmes digitālajiem aktīviem, kas pārsniedz noteiktu summu.

ECB jau pērn rudenī prognozēja, ar kādiem izaicinājumiem tā varētu saskarties, virzoties uz priekšu ar digitālā eiro projektu. Tostarp tika minēts, ka viens no izaicinājumiem būs nodrošināt darījumu privātumu, par ko atbilstoši iepriekš aprakstītajai eiropiešu aptaujai visvairāk satraucas iedzīvotāji.

No vienas puses, digitālo maksājumu pārraudzība varētu dot valdībām jaunu spēcīgu instrumentu cīņai pret noziedzību, naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, no otras puses, cilvēkus arvien vairāk dara bažīgus, cik ļoti viņu darbībām internetā tiek sekots un kas ar šo informāciju tiek darīts. Protams, narkotiku tirgotāji un noziedznieki lielākoties dod priekšroku skaidras naudas anonimitātei un diezin vai cierē uz digitālo eiro kā ērtāku turpmāko norēķinu veidu, bet agri vai vēlu arī šī nauda nonāk vispārējā apritē.