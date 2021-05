Kas ir nekārtīga vēdera izeja? Un kāds tam sakars ar Covid-19?

· Ja nekārtīga vēdera izeja (speciāli to neprovocējot) ir ilgāk par 7-10 dienām.

Zarnu veselība prasa zināmu uzmanību un ieguldījumu. “Jāpatur prāta, ka cilvēkiem, kuri vecāki par 45 gadiem, reizi piecos gados būtu profilaktiski jāveic kolonoskopijas izmeklējums, lai pārbaudītu, vai zarnās nav iekaisuma, vai neveidojas audzējs. Ja, kolonoskopijas laikā tiek atrast, piemēram, polips, tad neskatoties uz to, ka to noņem un veic histoloģisku pārbaudi, kolonoskopija būs jāatkārto jau pēc gada.”

Neatkarīgi no tā, kādu nekārtīgas vēdera izejas iemeslu ārsts ir atklājis, visos gadījumos par labu nāks piemērota diēta. Tiesa, daudz lielāka nozīme uzturam būs tad, ja atklāta funkcionāla problēma, nekā tad, ja runa ir par slimības organisku izcelsmi.

“Diēta ir jāpielāgo konkrētam gadījuma. Ja galvenokārt ir caurejas un cilvēks ietur šķiedrvielām bagātu diētu, ēd daudz svaigu augļu un dārzeņu, viņam būs vēl sliktāk – caureja kļūs par smagu ikdienu. Savukārt, ja problēma ir aizcietējums, būtu jāatturas no produktiem, kas to pastiprina – miltu ēdieniem, konditorejas izstrādājumiem, rīsiem. Pretējā gadījumā aizcietējumi kļūs aizvien nopietnāki. Jācenšas izvairīties no papildu kairinātājiem – saldinātiem dzērieniem, saldumiem,” skaidro gastroenterologs un piebilst, ka diētas nianses katram pacientam ārsts noteiks individuāli. Piemēram, ja ir laktozes nepanesība, svarīgi saprast, kādu tieši laktozes devu organisms var panest – kādam tā būs tikai viena karote piena, bet cits var izdzert glāzi un tikai pie otrās sāksies sūdzības. Pastāv iespēja, ka sūdzības provocē celiakija jeb glutēnu saturošu produktu nepanesība. Tādā gadījumā problēmai ar vēdera izeju ir organiska izcelsme.