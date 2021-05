Rīgas mežu” audits: augstvērtīgus zāģbaļķus uzņēmums tirgojis kā brāķi

Pirms septiņiem gadiem “Rīgas meži” atklāja kokzāģētavu “Norupe”, solot, ka tā pārstrādās aptuveni trešo daļu no “Rīgas mežu” kokiem, ko līdz tam pārdeva izsolēs.

Audita un revīzijas pārvalde atklājusi, ka vismaz 4% no mežizstrādes kokzāģētavā saņemtās produkcijas ir brāķis. Zāģētava apaļkokus izbrāķē pārāk lielas līkumainības, metāla ieslēguma vai nestandarta garuma dēļ. Taču “Norupe” nespēj pārstrādāt arī augstvērtīgus savos mežos nocirstos skujkokus pārāk lielā diametra dēļ. Un tos “Rīgas meži” pārdod kokrūpniekiem.

"Kokzāģētava jau no paša sākuma bija paredzēta sīkkoksnes zāģēšanai. Tātad 24 cm diametrs ir tas, ko tas spēj palaist cauri zāģai galvai, ir tas maksimālais izmērs. Tas nozīmē, ka augstvērtīgu izejmateriālu mēs pie sevis definējam kā brāķi. Bet vēl lielāka problēma ir tā, ka mēs ne tikai nodefinējam to kā brāķi, bet arī to tirgojam par brāķa cenām," skaidroja “Rīgas meži” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra.