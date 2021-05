FOTO: Publicitātes foto

Sieviete piezvana vīrietim, un saka: "Dārgais, šodien pulksten 17.00 mums būs sekss. Domā pats - paspēsi vai nepaspēsi!" Vislabākais sekss ir attiecību sākumā: kaislīgs, spontāns un bez pārtraukuma. Kad kaisle apdziest, viss sāk pasliktināties, vai ne? Patiesībā ne jau viss ir tikai melns un balts. Katra pāra attiecības ir atšķirīgas un kaisles stiprums ir atkarīgs no apņēmības. Taču tad, kad pāra attiecības kļūst nobriedušas, ar seksuālo kaisli parādās zināmas likumsakarības.

Melns Kakis saimniece Inna skaidro, kā un kāpēc mainās sekss dažādu pāru attiecībās daudzu gadu laikā un kā, neņemot vērā nenovēršamo seksuālās apetītes zudumu, saglabāt turpmākās partnerattiecības?

Jaunas attiecības ir ļoti aizraujošas un ļauj galvenokārt koncentrēties uz savām baudām. Kad cilvēki nonāk pie tā, ka sociālajos tīklos paziņo par sevi kā par “pāri”, rodas zināma seksuāla atbildība pret savu mīļoto. Ir normāli, ka dažiem cilvēkiem sava mīļotā cilvēka erotizācija ir izaicinājums, un tad, ja pāris nav pastāvīgās attiecībās, reāla seksuālā brīvība un bauda ir pārbaudījums. Dažkārt šie cilvēki dzīvo kopā, bet pikantas izjūtas meklē mīļāko apskāvienus.

Vairumam cilvēku jaunums iedarbojas kā afrodiziaks. To, kuriem ir nepieciešams atbrīvoties no pastāvīgu attiecību seksuālajām robežām, ir mazāk.

6-18 mēneši kā medusmēnesis

Pētījumi liecina, ka šajā periodā pāri izbauda kaut ko līdzīgu medusmēnesim. Iemīlējušies dūko kā balodīši un ir jau pietiekami labi izpētījuši savus ķermeņus, to, kas viņus patiešām uzbudina. Pirmie 18 mēneši ir laiks baudai. Taču viss labais kādreiz beidzas. Atrodoties attiecībās, jūs neizbēgami sākat saskatīt sava mīļotā cilvēka nepilnības, piemēram, divas dienas ar caureju ekskursijas laikā uz siltajām zemēm. Ja pēc tam kaisle nav zudusi, ir cerība, ka attiecības saglabāsies. Kāda 20 gadu veca sieviete skumju nopūšas: "kaut šī kaisle saglabātos ilgāk". Ir normāli, ka attiecības vairs nav nekāds jaunums, un tā vietā rodas reāla tuvības izjūta - intimitāte.

Pastāvīgas attiecības vai laulības dzīve = plānošana, plānošana un tikai plānošana

Tas fakts vien, ka cilvēki ir precējušies, pāru seksuālo apmierinātību nepadara ne labāku, ne sliktāku. Pastāvīgas attiecības sniedz iespēju uzdrīkstēties izmēģināt ar savu partneri jaunas sajūtas. PsychologyToday uzsver, ka atvērtas attiecības kļūst arvien populārākas. Pāri vienojas par nosacījumiem un laika periodu, kad atļauts vai nu kopīgi, vai atsevišķi izveidot attiecības ar kādu citu. Svingeri, mainīšanās ar partneriem, grupveida sekss... šādas tēmas mēdz parādīties pēc otrā attiecību gada. Cilvēki, kuri izjūt seksuālās pievilcības mazināšanos, bet neuzdrošinās par to runāt ar savu mīļoto, ir nelaimīgi. Ne visi pāri sapņo par atvērtajām attiecībām. Pētījums liecina, ka tas skar 4% no visiem pāriem. 10% sieviešu un 18% vīriešu, kas piedalījušies pētījumos, vismaz vienu reizi piedalījušies seksā trijatā. Vairumam pietiek ar savu mīļoto, taču vīriešu un sieviešu orgasma atšķirības ir vislielākā problēma tiem pāriem, kuri ir pastāvīgajās attiecībās. Libido nedzīvo vakuumā, to ietekmē dažādas ikdienas problēmas, piemēram, kā kredīts par māju, karjeras sašķobīšanās, ģimenes veidošana, vecāku aprūpe utt. Būtisks faktors ir vecums, kura dēļ kaisle un iekāre apdziest. Gadu gaitā testosterona līmenis vīriešiem samazinās, un aktīvais sieviešu libido, kas pats no sevis rodas no mīļotā tuvuma, paliek mazāk nozīmīgs. Paliek reaktīvais libido, kas rodas mīļotā cilvēka kārdinājuma un entuziasma ietekmē.

Kā saglabāt seksu pastāvīgās attiecībās? Plānošana, plānošana un vēlreiz plānošana. Pēc 7 gadu kopīgas ikdienas ir nereāli gaidīt, ka spontāni radīsies tas īstais brīdis, kad abi partneri būs uz viena viļņa. Dažreiz tā, protams, var notikt, taču, ja paļaujas tikai uz spontānumu, tad sekss būs rets viesis šādās attiecībās. Bērnu treniņiem, vakariņām ar draugiem tiek ieplānots laiks, tiek saskaņots - kur un kad. Var šķist dīvaini, ka arī seksa stunda jāieraksta kalendārā, taču tieši to iesaka seksa terapeiti pāriem, kuriem ir problēmas. Sarunājiet konkrētu laiku un turieties pie tā. Seksuālā neapmierinātība sagrauj attiecības un no tā jāsargājas kā no koronavīrusa.

Bērni un seksualitātes nāve? Bērnu piedzimšana ir ļoti svarīgs dzīves aspekts, taču bieži vien tas nozīmē seksualitātes nāvi. Seksuālā apmierinātība ir viens no garīgā līdzsvara un fiziskās labklājības pamatelementiem. Pēc bērna piedzimšanas tieši sieviete atstumj seksu otrajā plānā. Sievieti sakauj mātes sindromu “pārāk daudz pieskārienu”. Tas ir normāli, ka sieviete, kurai agrāk patika krūšu glāstīšana, savu vīru pie krūtsgaliem vairs nelaiž. Jo tad, kad bērns visu dienu ir pa viņu rāpojis un nemitīgi raustījās, ir skaidrs, ka pieskārienu limits ir izsmelts. Tad arī iestājas lūzuma brīdis, kad laulātajiem kopā ir jāatvēl laiks sev un seksam. Piezīmju grāmatiņā jāatzīmē ne tikai bērnu treniņi, bet arī laimīgās stundas ar savu vīru. Televizors ir lieliska aukle bērniem. Bērni varēs 20 minūtes mierīgi skatīties multenes laikā, kad vecāki izbaudīs viens otra tuvību. Ja vakarā nogurums ir pārāk liels, laba alternatīva var būt rīta sekss. Pietiek pat ar neilgu laiku, lai libido mūs nepamestu uz visiem laikiem. Romantiskas vakariņas sveču gaismā vecāku ikdienas dzīvē vairs nav mīlas rotaļu daļa un kaisles liesmas var uzturēt tikai tad, ja tam ieplāno noteiktu laiku.

Sekss pēc menopauzes

Menopauze izraisa sievietēm estrogēna līmeņa samazināšanos. No vienas puses, rūpes par bērniem vairs nebloķē libido un ir pietiekošo daudz laika, ko veltīt vīram. Sievietes pašpārliecinātība un apmierinātība šajā laikā ir maksimāli augstā līmenī. Kompleksi un nedrošība ir palikusi pagātnē un seksuālā ziņā tā ir ļoti atbrīvojoša sajūta. No otras puses, tomēr ir jūtama dabas ietekme un dabiskā libido līmenis ir diezgan zems. Parasti vīrieši pusmūža vecumā par seksu interesējas vairāk, nekā sievietes. Sieviešu libido ir nepieciešams hormonu atbalsts un obligāti lubrikants, jo maksts cieš no sausuma, kas pilnībā izbojāt seksuālo baudu.

Nav burvju receptes, kas būtu piemērotas visām attiecībām. Dažiem pāriem ir vajadzīgas atvērtas attiecības, tomēr lielākajai pietiek vienam ar otru. Labam seksam attiecībās nav izpildes termiņa, kā tas parasti mēdz būt dažādos projektos. Vienkārši vajag kritiski novērtēt savu seksuālo attieksmi un sev pajautāt, ko es savam mīļotajam cilvēkam varu izdarīt labāk? Visām pārmaiņām jāsākas pašam ar sevi un atalgojums neliks sevi gaidīt.

Lai jums draiskas baudas,