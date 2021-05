VK: KM piešķirtie €14,5 miljoni Covid-19 seku mazināšanai izlietoti atbilstoši mērķim

Runājot par VKKF mērķprogrammai "Radošo personu nodarbinātības programma" piešķirtā finansējuma izlietojumu, Vilka atzīmēja, ka ar finansējumu 2,1 miljona eiro apmērā tika sniegts atbalsts pašnodarbinātām personām radošā darba veikšanai no 2020.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim.

Pēc VK pārstāves paustā, VKKF programmu īstenoja divās kārtās, izlietojot 1,97 miljonus eiro jeb 95% no kopējā piešķirtā finansējuma, kas mērāms 2 079 908 eiro apmērā. Atbalsts tika sniegts 836 radošajām personām jeb 70% no sākotnēji prognozētā personu skaita. Vienlaikus tika pagarināts atbalsta periods no trīs līdz sešiem mēnešiem.