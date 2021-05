Suecas krīze kā "ķirsītis uz tortes" jeb kāda ir situācija kravu pārvadājumu jomā?

“Paradoksāla situācija izveidojusies ar dzelzceļa konteineru pārvadājumiem, jo šie kravu pārvadājumi ir izdevīgāki par jūras kravu pārvadājumiem. Tas attiecas gan uz pilniem konteineriem no Ķīnas, gan uz saliktām kravām, kas sastāv no vienas vai dažām paletēm. Interesanti ir tas, ka šāda situācija pasaulē ir pirmo reizi,” saka “Vervo” dzelzceļa kravu pārvadājumu speciālists Krišs Rauska.

“Kreiss” pārstāve Ferstla norāda, ka attiecībā uz dažādu preču importa apjomu uz Latviju, šis rādītājs paliks stabils, taču būtiski mainīsies kravas pārvadājumu izmaksas virzienā no Viduseiropas un Rietumeiropas uz Baltijas valstīm, un to iemesls būs jau mūsu vairākkārt pieminētais Mobilitātes pakotnes likums.

Savukārt transporta un loģistikas uzņēmuma “Vervo” direktors Māris Dreimanis komentē turpmāko situāciju ar importu: “Uzskatu, ka cenu pieauguma dēļ kravu pārvadājumos cilvēki nesāks mazāk importēt, bet meklēs alternatīvus importa tirgus. Jau tagad ir novērta tendence, ka kravas, kuras agrāk pārvadājām no Apvienotās Karalistes, tagad vedam no Spānijas un Nīderlandes, jo Lielbritānijā esošās rūpnīcas ir pārcēlušās uz šīm valstīm, lai izvairītos no muitas procedūrām un sarežģītās robežu šķērsošanas.