Riepu kalni Starta ielā Rīgā nepazūd

Riepas šajā teritorijā iekrāja uzņēmums “Riepu bloki”, kuru pēc vairākiem nelieliem sodiem, pēc kuriem situācija netika labota, 2017. gada beigās Valsts vides dienests sodīja ar 13 miljoniem eiro. “Riepu bloki” sodu nesamaksāja, pieteica maksātnespēju, un riepas palika. Vienojoties ar Valsts vides dienestu, tās apņēmās izvest viens no “Riepu bloku” īpašniekiem caur citu savu uzņēmumu – “Eko Recycling”. Taču “De Facto” konstatēja, ka praktiski nekas nav mainījies, un sašutuši par to ir arī tuvējo apkaimju iedzīvotāju pārstāvji.

Par riepu izvešanu atbildīgais uzņēmējs Marks Baltkalns vārdos joprojām pauž interesi jautājumu atrisināt, taču skaitļi liecina, ka temps ir gaužām lēns. Kopš 2018.gada no vairāk nekā 3000 tonnām aizvesti nepilni 600 tonnu. Šādā tempā turpinot, vēl vajadzētu 15 gadu.

M.Baltkalns gan apņemas garumā nevilkt, taču bez skaidrām garantijām. “Vairs jau negribas neko solīt, jo ne tikai no manis vien tas ir atkarīgs,” viņš saka. Viņa plānos Starta ielā 8 riepas izvedīs šogad un aktīvāka kustība sākšoties jau tuvākajā laikā - maijā. Kad tas notiks Starta ielā 7a, esot grūti pateikt.

“Tās atļaujas saņemšana ilga vairāk nekā gadu, un tajā periodā īsti pat nevarēja. Un līdz ar to ir kā tādās krustcelēs zināmās. No vienas puses šo te darbu jādara, no otras – īsti viņu neļauj darīt,” viņš saka.