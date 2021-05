"Latio": Dzīvokļu darījumu summa Jūrmalā pērn augusi par 32%

Zemesgabalu cena, atkarībā no to atrašanās vietas, variē plašā diapazonā, teikts "Latio" apskatā. Piemēram, Lielupes apkaimēs, kas ir tālāk no Rīgas, zemes cena sasniedz 20-40 eiro par kvadrātmetru, un ir novērojama tendence, ka tiek iegādāti arī tādi zemesgabali, kas ir jāatmežo. Jūrmalas pirmajās līnijās, kas ir ļoti tuvu jūrai un ir tradicionāli ļoti pieprasīta apkaime, zeme gabali maksā no 80 līdz pat 300 eiro par kvadrātmetru.