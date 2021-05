Nozares, kam pēc šķiršanās lielāku uzmanību varētu veltīt Melinda Geitsa

“Es domāju, ka cilvēki parastie var daudz mācīties no Melindas un viņas mērķiem filantropijā. Viņa ir ļoti mērķtiecīga un vienmēr pievērš uzmanību sarežģītajiem nevienlīdzības jautājumiem, cenšoties palīdzēt sievietēm un meitenēm visā pasaulē,” norāda “She’s the First” vadītāja Tamija Tibetsa.

Palīdzēt cilvēkiem izkļūt no nabadzības ilgu laiku ir bijusi Bila un Melindas Geitsu fonda prioritāte. Melinda Geitsa par to rakstīja jau 2018. gada oktobrī, norādot, ka “ir jānodrošina, ka visiem cilvēkiem ir piekļuve digitālajām tehnoloģijām, taču pašlaik miljardiem cilvēku neko par to nezina. Digitālās tehnoloģijas var būt kā instruments, kas palīdz izkļūt no nabadzības,” norādīja Geitsa.