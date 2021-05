Latvija testē pašvaldības: lielais, bet līdz šim maz zināmais Jēkabpils novads

Jautājumi konkurentam

Raidījuma noslēgumā deputātu kandidātiem bija arī iespēja uzdot jautājumu jebkuram savam konkurentam. Šo iespēju izmantoja visi kandidāti. Daži no pārstāvjiem saņēma vairākus jautājumus. Viens no tiem bija Raivis Ragainis (LZP), pie kura vērsās divi oponenti, interesējoties par viņa iespējamu sasaisti ar partijai pietuvinātu cilvēku veiktajiem remontdarbiem Jēkabpils pašvaldībā. Turpretī Aivars Kraps saņēma trīs jautājumus, no kuriem viens bija par to, kā politiķim atjaunot savu tēlu pēc tam, kad viņa reputācija ir tikusi apšaubīta. Tāpat starp Krapu un Ragaini izcēlās asa diskusija. Arī Kristīnei Ozolai (“Progresīvie”) nācās atbildēt uz diviem jautājumiem, pirmkārt, kā tiek plānots veidot jaunās pašvaldības birokrātisko aparātu, attiecīgi izvēlēties piemērotus darbiniekus un, otrkārt, vai viņai var uzticēt Jēkabpils iedzīvotāju drošību.