"IKEA" no tirdzniecības atsauc bērniem paredzētos "Heroisk" un "Talrika" traukus

Dante skaidroja, ka no pircējiem ir saņemta informācija par gadījumiem, kad "Heroisk" un "Talrika" šķīvji, bļodas un krūzes ir saplīsušas. Tāpēc ir nolemts drošības apsvērumu dēļ atsaukt šo kolekciju traukus no tirdzniecības, jo pastāv saplīšanas iespēja, un tas rada applaucēšanās risku, ja no trauka izlīst karsts šķidrums.