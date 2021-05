Igaunija piešķir €1,6 miljonus izpētei pie prāmja "Estonia" vraka

Balstoties uz šo sākotnējo pētījumu datiem, tiks izveidots jūras dzelmes 3D attēls, ko papildinās hidroģeoloģiskā informācija par dibena grunts sastāvu, savukārt pamatojoties uz šo informāciju, paredzēts veikt jūras dibena magnetometrisko izpēti, lai apzinātu visus tur esošos metāla priekšmetus - gan tos, kas varētu būt saistīti ar kuģa avāriju, gan iespējamus sprādzienbīstamus objektus no kara laikiem, nosakot arī to formu un svaru. Ziņojumam par šiem pētījumiem jābūt gatavam septembrī.

Pasažieru prāmis "Estonia", kas būvēts 1980.gadā Vācijas kuģubūvētavā "Meyer Werft", nogrima vētrainā 1994.gada 28.septembra naktī ceļā no Tallinas uz Stokholmu. Uz tā atradās 989 pasažieri un apkalpes locekļi. Tika izglābti tikai 138 cilvēki, no kuriem viens vēlāk nomira slimnīcā. Gāja bojā vai pazuda bez vēsts 852 cilvēki, bet atrasti tikai 94 bojāgājušie. Pasažieru vidū bija arī 29 Latvijas iedzīvotāji, no kuriem izglābās tikai seši.