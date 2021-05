"Latvijas finieris" investēs 20 miljonus eiro sintētisko sveķu ražotnes izveidē

Kompānijā norādīja, ka rūpnīcas būvniecība ir daļa no starptautiskā konsorcija projekta "Viobond", kas "Latvijas finiera" vadībā apvieno deviņus partnerus no piecām Eiropas Savienības dalībvalstīm. "Latvijas finieris", kā projekta vadošais partneris, tā īstenošanā plāno ieguldīt līdz 20 miljoniem eiro, no kuriem astoņi miljoni būs "Apvārsnis Eiropa" līdzfinansējums.