Eksperti izsaka prognozes par gaidāmo apkures sezonu

"To ietekmēs jaunu koģenerācijas elektrostaciju attīstība Lietuvā un Latvijā un mainīgā situācija Igaunijā, kas nākamajos 2-3 gados plāno pāriet no slānekļa gāzes uz ilgtspējīgākiem biomasas veidiem - šķeldu un biomasu, kas izgatavota no pārstrādātas koksnes, lai izpildītu iniciatīvas “Eiropas zaļais kurss” (The European Green Deal) prasības. Pēdējos gados slānekļa gāzes patēriņš Igaunijā ir bijis aptuveni 12 miljoni tonnu," stāsta Krasavcevs.