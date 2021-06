Kā efektīvi un galvenais - lēti - nomazgāt auto pašapkalpošanās stacijā

Procentuāli ļoti liels skaits autovadītāju uzskata, ka labāk automašīnu ir mazgāt pašam nekā to uzticēt kādam citam. Lielu popularitāti autovadītāju vidu ir iemantojušas pašapkalpošanās automazgātavas, jo īpaši to autovadītāju vidū, kuriem nav sava pagalma, kur varētu nomazgāt automašīnu, un to autovadītāju vidū, kuri iepraktizējušies izmantot dažādās pašapkalpošanās automazgātavas programmas nevainojamam mazgāšanas rezultātam.