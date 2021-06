"Izslēgt internetu" un nopelnīt jeb kā "Fastly" guva labumu no tehniskām problēmām

Dienu vēlāk tika ziņots, ka programmatūras nodrošinājumā radusies kļūda, kad kāds no klientiem mainījis savus uzstādījumus. Kļūmes dienā “Fastly” akciju vērtība nokritās par 6% - no 51,2 līdz 48,6 dolāriem par vienu akciju. Dienu vēlāk, 9. jūnijā, to vērtība pieauga par 10%.

“Fastly” no konkurentiem atšķiras ar to, ka tas izvieto klientu saturu uz daudz ātrākām datu uzkrājējsistēmām. Tās gan ir dārgākas, bet šīs sistēmas darbojas ātrāk un ļauj darboties daudz produktīvāk.

2019. gada maijā “Fastly” sāka kotēt savas akcijas Ņujorkas biržā. Kompānija kotēja 11,3 miljonus akciju par 16 dolāriem par vienu vienību. Pirmajā dienā to vērtība palielinājās par 50% - līdz 23,9 dolāriem. Tādējādi uzņēmums nopelnīja 270 miljonus dolāru. Pirmā gada laikā akciju vērtība pieauga līdz 40 dolāriem, kas ir par 2,5 reizēm vairāk par sākotnējo cenu. Kopš 2021. gada sākuma “Fastly” akciju vērtība zaudēja aptuveni 30% - to vērtība kritās no 90 līdz 57 dolāriem. Pirmajās stundās pēc problēmām to vērtība zaudēja 5%, bet līdz dienas beigām pat palielinājās par 12%.