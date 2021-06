Nikolajs Dutčuks: Invaliditāte nav nepārvarams šķērslis, lai kļūtu par veiksmīgu IT nozares profesionāli

No 2021. gada 1. jūlija asistenta pakalpojumam cilvēkiem ar invaliditāti būs citi piešķiršanas nosacījumi. Izmaiņas paredz samazināt atskaitīšanās slogu, kā arī piešķirt konstantas stundas, ko cilvēks ar invaliditāti varēs izmantot pēc saviem ieskatiem.

“Atverot jebkuru darba meklēšanas sludinājumu portālu, var pārliecināties, ka IT speciālisti ir ļoti pieprasīti. Šobrīd uzņēmumi darba sludinājumos norāda arī atalgojuma amplitūdu, ņemot vērā konkrēto profesiju, amata pienākumus, nepieciešamās iemaņas, kā arī līdzšinējo darba pieredzi.

Cilvēki ar invaliditāti var apgūt IT prasmes, it īpaši, ja ir vēlme un motivācija mācīties, kā arī ir nepieciešamie apstākļi.

Šobrīd ir pieejami dažādi IT risinājumi, lai cilvēki ar invaliditāti dažādās jomās varētu mācīties un apgūt darba tirgū nepieciešamās iemaņas.

Uzskatu, ka Latvijai kā valstij būtu jānodrošina šādas iespējas. Vienlaikus vēlos atgādināt, lai strādātu IT nozarē ir vajadzīgas prasmes, piemēram, ja cilvēks vēlas pieteikties programmētāja amatam, tad viņam ir jābūt programmēšanas valodas zināšanām. Mūsdienās ir dažādi veidi, kā apgūt IT. Akadēmiskais sektors piedāvā dažādas studiju programmas, nozares uzņēmumi regulāri organizē apmācības, tai skaitā arī "Accenture" – iespējas ir plašas, bet pirms tam viss ir jāizvērtē, ņemot vērā konkrēto situāciju un apstākļus. Cilvēki ir dažādi, tāpēc katram būtu jāapzinās savas stiprās puses, kuras attīstīt. Ja cilvēkam ir interese par STEM, tad noteikti būtu vērts apdomāt apgūt IT. Liela loma ir arī ģimenes un tuvinieku atbalstam.