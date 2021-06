Auto pazinēji: mašīna daudziem joprojām ir statusa un pašizpausmes līdzeklis

No iespējas izvēlēties jumtu vai spoguļus citā krāsā līdz specifiskām apdares detaļām un salona piederumiem - tas ir pats mazākais, ko gaida ekskluzīvu braucamo potenciālie pircēji. Ražotāji, kuri piedāvā šādu personalizāciju, patērētājiem skaidri komunicē to dizaina idejas un uzsver individualitāti.

Valts Ceplevičs, diplomēts dizaina speciālists un viens no YouTube raidījuma Es par auto vadītājiem un autoriem, norāda, ka rūpnieciskais dizains un ar to saistītie risinājumi nosaka ne vien automobiļa izskatu, bet arī lietošanas īpašības, tāpēc izskats ir viens no svarīgākajiem automobili veidojošajiem elementiem. Tas ietekmē ne vien sākotnējo lēmumu - konkrēta automobiļa izvēli, bet arī apmierinātību ar produktu, to lietojot ilgtermiņā.