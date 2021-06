Video ⟩ Nelaime Filadelfijā - avārijā iekļūst uzreiz trīs lepni Ferrari

Ieskrējies līdz ātrumam krietni virs atļautā, Ferrari vadītājs novēloti pamanīja, ka priekšā braucošā mašīna palēnina gaitu. Ar straujām stūres kustībām vīrietim izdevās izvairīties no ietriekšanās auto aizmugurē, bet diemžēl ne no blakus joslā braucošā Ferrari 488 Pista, kas ir vēl dārgāka modeļa 488 versija. Un, kas vēl skarbāk, 488 Pista kā tāda biljarda bumbiņa atlēca no 488 GTB un trāpīja trešajam Ferrari - 458 Italia.