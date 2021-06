"Par tēti nav jākaunas." Baltkrievijas opozicionārs Babariko teicis pēdējo vārdu tiesā

Babariko bija tā dēvētais cerību kandidāts - reālākais sāncensis Baltkrievijas autoritārajam vadonim Aleksandram Lukašenko, kurš pie varas ir 26 gadus. Viņš savāca vislielāko parakstu skaitu no visiem kandidātiem, kuri centās reģistrēt savu kandidatūru vēlēšanās. Babariko štābs vēlēšanu komisijai iesniedza 367 000 parakstu, taču tā par derīgiem atzina tikai 165 000 (reģistrācijai nepieciešami vismaz 100 000 parakstu). Taču 2020.gada 18.jūnijā - pusotru mēnesi pirms Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām - viņš tika aizturēts.

"Neskatoties uz to, ka atzīšanās no materiālā viedokļa būtu pievilcīgāks risinājums, es nevaru atzīties noziegumos, ko neesmu pastrādājis," uzsvēra Babariko. "Mūsu komunikācijā [kolēģu starpā] netika pieļauta neviena no pretlikumīgajām darbībām, un nebija pat ne mazākās iespējas veikt pretlikumīgas darbības."