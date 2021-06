FOTO ⟩ Lauksaimnieki iesniedz ministram Plešam prasību veidot dialogu

Vienlaikus Lazdiņš atklāja, ka neformālā sarunā ar premjerministru vienojies, ka turpmākā konflikta risināšanā un nozaru dialoga veidošanā piedalīsies arī pats Ministru prezidents. Viņš arī pauda cerību, ka šī protesta un prasības iesniegšana rezultēsies gan Kariņa, gan zemkopības ministra Kaspara Gerharda (NA), gan Pleša un nozaru pārstāvju diskusijā par to, kāda Latvijas vide un lauksaimniecība izskatīties turpmāk.

"Zemnieku saeima" biedre, zemnieku saimniecības "Eriņi" pārstāve un viena no akcijas dalībniecēm Liene Grantiņa aģentūrai LETA sacīja, ka kopumā protestētāji ar šīs dienas akciju ir apmierināti. Tomēr, kā norādīja Grantiņa, "lai arī uz lauka aug laba raža, mēs jūtamies pievilti un nodoti, jo par mūsu maksātajiem nodokļiem VARAM un organizācijas, kas, varbūt, daudz nesaprot no lauksaimniecības, ir aktīvi nostājušās pret ražojošajiem lauksaimniekiem".

Tajā ministrs tika aicināts publiski atvainoties par no valsts budžeta finansētu reklāmu, kurā lauksaimnieki nosaukti par "masu slepkavām", kā arī aicināts mainīt LVAF finansējuma piešķiršanas noteikumus tā, lai turpmāk sniegtā informācija būtu zinātniski pamatota, izslēdzot iespēju izplatīt apmelojošu un nepatiesu informāciju, vai reklamēt politiskas personas.

"Lai atbildētu uz mūsu prasībām, devām ministram un "EHR Mediju Grupai" laiku līdz 28.maija plkst.11. Cienām "EHR Mediju Grupa" attieksmi, atvainojoties lauksaimniekiem, ēterā atskaņojot atvainošanos, kā arī paskaidrojot situācijas apstākļus. Savukārt no Pleša nav saņemta nekāda oficiāla atbilde. Lauksaimnieki un mežsaimnieki neplāno atteikties no savām prasībām, jo atšķirībā no politiķiem, mēs savas problēmas risinām, nevis piekopjam "strausa politiku"," minēja Dzelzkalēja-Burmistre.