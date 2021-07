Amati sadalīti: visvairāk mēra krēslus ieguvusi ZZS un to veidojošās partijas

Startējot no ZZS saraksta pie mēra amatiem tikušie četri politiķi. Par Jelgavas domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Andris Raviņš, par Jūrmalas mēru - Gatis Truksnis, Dienvidkurzemes novadu vadīs Aivars Priedols, bet Ludzas novada domi arī turpmāk vadīs Edgars Mekšs.

No ZZS ietilpstošās Latvijas Zemnieku savienības pie mēra amata tikuši vēl četri politiķi. Ventspils novadu turpinās vadīt Aivars Mucenieks, Jelgavas novada domi - Ziedonis Caune, Madonas novadu - Agris Lungevičs, bet Krāslavas novada domi - Gunārs Upenieks.

Vēl divi mēra amati apvienībai tikuši no Latvijas Zaļās partijas saraksta startējušiem politiķiem - Raivim Ragainim, kurš ievēlēts par Jēkabpils mēru, un Mārim Zustam, kurš vadīs Saldus novada domi.

Savukārt skaidrība netika viesta par to, kā rokās nonāks vara Ventspils pilsētas domē. Ventspilī neizdevās ievēlēt pašvaldību vēlēšanās uzvarējušā "Latvijai un Ventspilij" saraksta līderi Aivaru Lembergu, kurš bija vienīgais domes priekšsēdētāja amata kandidāts, taču pašlaik atrodas apcietinājumā. Par viņu nobalsoja seši deputāti, pret bija arī seši deputāti, līdz ar to pašvaldības priekšsēdētājs netika ievēlēts un domes sēde tika atlikta līdz 5.jūlijam.

Līdz ar to ZZS dažādās formācijās vadīs 11 pašvaldības.

No LRA Ādažu novadā par mēru ievēlēts Māris Sprindžuks, Limbažu novadā - Dagnis Straubergs, Tukuma novadā - Gundars Važa, Mārupes novadā - Andrejs Ence, Gulbenes novadā - Andis Caunītis, Saulkrastu novadā - Normunds Līcis, bet Preiļu novadā - Ārijs Vucāns, kurš pārstāv Latvijas Reģionu apvienību (LRA), bet vēlēšanās kandidēja apvienotā sarakstā ar "Apvienību "Iedzīvotāji"" un Jauno konservatīvo partiju (JKP).

"Jaunā vienotība" (JV) tikusi pie mēra amatiem trīs pašvaldībās, bet tās sadarbības partneri - vēl divās. Par Cēsu novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Rozenbergs, par Alūksnes mēru - Dzintars Adlers, bet par Salaspils mēru - Raimonds Čudars. Savukārt no JV sadarbības partneriem mēra amatus ieguvuši Inga Bērziņa no partijas "Kuldīgas novadam" un Jānis Baiks no partijas "Valmierai un Vidzemei".