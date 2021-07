Donalds Tusks uzņemas Polijas lielākās opozīcijas partijas vadību

Līdzšinējais "Pilsoniskas platformas" līderis Boriss Budka partijas kongresā sestdien atkāpās no partijas priekšsēdētāja amata, dodot iespēju Tuskam kļūt par partijas pagaidu vadītāju, līdz viņa kandidatūra tiks apstiprināta partijas biedru balsojumā.

"Pašreiz Polijā valda ļaunums," sacīja Tusks, norādot, ka "Likums un taisnīgums" ir uzsākusi cīņu ar Eiropas Savienību (ES), Vāciju un pat Čehiju un atsvešinājusi Poliju no pašreizējās ASV administrācijas ar savām "idiotiskajām politiskajām investīcijām" bijušajā ASV prezidentā Donaldā Trampā.

64 gadus vecais Tusks, kurš 2001.gadā bija viens no "Pilsoniskās platformas" dibinātājiem, kopš 2019.gada ir Eiropas Tautas partijas prezidents. Viņš bija Polijas premjernimistrs no 2007. līdz 2014.gadam un Eiropadomes prezidents no 2014. līdz 2019.gadam.