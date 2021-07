Zaļais kurss autobūvē: ar ko brauksim tuvākajā nākotnē?

Lielākā daļa Latvijā reģistrētu automašīnu darbojas vai nu ar benzīna vai dīzeļa dzinējiem, taču pērn tika novērots reģistrēto elektroauto skaita pieaugums par 230% (attiecībā pret iepriekšējo gadu), liecina Auto asociācijas dati. Tomēr elektroauto ieņem vien aptuveni 2% no visu jauno automašīnu tirgus, tendence kopumā ir pozitīva – pārmaiņu process ir sācies, jautājums tikai - cik ātra būs šī pāreja?

Auto tirgū strauji pieaug videi draudzīgu automobiļu piedāvājums, par ko liecina arvien lielāka elektroauto un hibrīdauto modeļu izvēle, iekšdedzes dzinēju ražošanas pārtraukšana un vietām pat to lietošanas aizliegums, piemēram, dažu lielpilsētu atsevišķos rajonos. Pāreja uz elektromobiļiem nav lēta, un to jau šobrīd atspoguļo jauno auto cenas, tāpēc būtiski, lai tie kļūtu pieejamāki patērētājiem, valstīm vairāk jādomā par to, kā palīdzēt iedzīvotājiem un uzņēmumiem ar dažādiem atbalsta mehānismiem vai subsīdijām. Kamēr citās ES valstīs, tai skaitā Lietuvā un Igaunijā, valstis ir izstrādājušas vai vēl strādā pie subsīdiju sistēmas, lai veicinātu elektroautomobiļu iegādi, tad