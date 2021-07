Koronavīruss Latvijā: 34 jauni inficēšanās gadījumi

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs pēdējās diennakts laikā samazinājies no 33,9 līdz 30,4 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Viens no aizvadītajā diennaktī mirušajiem bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, savukārt otrs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.