Foto ⟩ Reportāža no autoceļa būvdarbu zonas starp Turaidu un Siguldu

Paredzēts pārbūvēt esošo ceļa konstrukciju un veikt pilnu segas pārbūvi, izbūvējot salturīgo slāni, pamatus un ieklājot asfaltbetonu. Apgaismota gājēju ietve tiks izbūvēta Turaidas nogāzē līdz esošajai gājēju takai pie Gūtmaņa alas, kā arī Siguldas nogāzē līdz Gaujas tiltam. Tāpat tiks izbūvēta drenāžas un lietusūdeņu kanalizācijas sistēma, lai nodrošinātu kontrolētu ūdens atvadi no ceļa konstrukcijas un mazinātu nogāžu eroziju.

Patlaban no Turaidas līdz Siguldai būvdarbi uz ceļa braucamās daļas notiek trīs posmos – pamīšus vienā vai otrā ceļa joslā. Visos trijos posmos satiksmi regulē ar luksoforiem. Remontdarbu posma šķērsošana var prasīt līdz pat 55 min. Aicinām autovadītājus ievērot luksofora signālus un nešķērsot reversos posmus pie sarkanās gaismas! Kravas transportam būvobjektu šķērsot ir aizliegts, pirms būvdarbu zonas ir uzstādītas attiecīgās ceļazīmes.

Būvdarbu posmos līdz šim paveiktais: no Turaidas kalna līdz autoceļam Ragana–Turaida (P7) vienā joslā izbūvēta šķembu pamatkārta, bet līdzās esošajā joslā patreiz notiek esošās ceļa konstrukcijas demontāža, lai izbūvētu jaunu.

Reportāža no autoceļa būvdarbu zonas starp Turaidu un Siguldu FOTO: Renārs Koris

Siguldas nogāzē no tilta pār Gauju līdz Siguldai tiek sākta ceļa klātnes paplašināšana, lai šajā posmā izbūvētu ietvi.

Ņemot vērā, ka objekts atrodas Gaujas senlejā, kur ir vieni no aktīvākajiem ģeodinamiskajiem procesiem Latvijā, būvdarbu laikā tiks veikts Turaidas nogāzes ģeomonitorings. Monitoringa sistēma ir viens no rīkiem, kas ļauj padarīt būvdarbu procesu pēc iespējas drošāku no ģeotehnisko risku skatpunkta. Tas nenovērš visus iespējamos riskus, bet ļauj tos samazināt.