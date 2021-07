Eksperta padoms: kā pazīt uzticamu lietoto auto tirgotāju?

“Šobrīd pieprasījums pēc lietotajām automašīnām pārsniedz piedāvājumu, un ļoti iespējams, ka tuvākajā nākotnē šī tendences saglabāsies. Arī tirgos, kur iespējams iepirkt lietotos personīgos transportlīdzekļus, būtiski pieaugusi pircēju interese. Neskatoties uz to, mēs šovasar par pusi esam spējuši palielināt piedāvājumu, nekā tas bija 2020. gada otrajā pusē. Jūtam, ka pircēji kļūst vēl atvērtāki iegādāties vai rezervēt auto ārpus Latvijas pat bez apskates klātienē,” situāciju tirgū raksturo Edgars Cērps, lietoto automašīnu tirgotāja “Longo Group” valdes priekšsēdētājs. Viņš arī piebilst, ka vairāk nekā 40% no auto, kas iegādāti grupas uzņēmumā Latvijā, ir izvēlēti no tā piedāvājuma Igaunijā un Lietuvā, tātad – apskatīti mājaslapās un rezervēti vai uzreiz nopirkti attālināti.

1. Detalizēta pircējam pieejamā informācija par piedāvāto transportlīdzekli. Tā ietver ne tikai vairākas fotogrāfijas no auto ārpuses, motortelpas un iekšpuses, komplektāciju, bet arī reģistrācijas numuru (ja jau piereģistrēts Latvijā), VIN numuru (to var paprasīt pārdevējam, ja nav uzrādīts sākotnēji), veiktās apkopes, reģistrēto nobraukumu, vai auto ir cietis negadījumā, iepriekšējos īpašniekus un kā auto līdz tam ekspluatēts, jebkurus fiksētus defektus vai nolietotās detaļas. Jebkurā gadījumā padziļināta izpēte ir jāveic un informācijai, ko pircējs vēlas iegūt par noskatīto transportlīdzekli, nav jābūt slēptai. Vislabāk, ja šī informācija pieejama rakstiski, nevis ir tikai mutiski pausta. Ja auto nav apskatāms uzreiz klātienē, tehnoloģijas ļauj to izdarīt attālināti vai saņemt video – prasi to pārdevējam.