Klāt mākslīgais intelekts, kas “uzbur” maltīti un taupa tavu naudu!

Turklāt nav jātērē laiks "guglējot" dažādus produktus un meklējot receptes interneta dzīlēs. Noklikšķini uz produktiem un pēc mirkļa receptes ir tavā priekšā. Izvēlies, kura labāk tīk tavām garšas kārpiņām! Jaunā programma ir lielisks palīgs ne vien maltīšu plānošanā, bet arī to dažādošanā. "Rimi" aptaujas liecina, ka lielākā daļa cilvēku ēdienu gatavošanā izmanto aptuveni 10 receptes, bet viens no izplatītākajiem iemesliem, kāpēc ēdiens tiek izmests, saistīts ar to, ka cilvēki nopērk par daudz produktu. Jaunais rīks ir piemērots vegāniem un veģetāriešiem, jo recepšu klāsts ir, ja ne bezgalīgi, tad ļoti plašs: sacepumi, zupas, picas, makaronu ēdieni, salāti, tako, risoto, pīrāgi, sautējumi un daudz citu ēdienu. "Plant Jammer" jaunuzņēmuma radītais virtuālais šefpavārs ir apguvis vairāk nekā viena miljona lietotāju pieredzi no viņu izstrādātās lietotnes, lai noteiktu, kuras sastāvdaļas labāk sader kopā un kā tās var pārvērst gardā receptē.