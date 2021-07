Pētījums: vecumdienām brīvprātīgi sāk krāt lielākoties tikai pirmspensijas vecumā

Vīrieši uzkrājumu pensiju 3. līmenī, kas ir brīvprātīga ilgtermiņa uzkrājumu veidošana finansiālajam nodrošinājumam vecumdienas, sāk veidot vidēji ap 50 gadu vecumu, savukārt sievietes – vidēji 53 gados. Vienlaikus redzams, ka sievietes uzkrājumus pensiju 3. līmenī veido biežāk – 58 % no CBL pensiju 3. līmeņa plānu dalībniekiem ir sievietes un 42 % vīrieši, savukārt vidējais uzkrājums sievietēm ir 950 eiro, bet vīriešiem - 1200 eiro.

“Uzkrājumu veidošanu vecumdienām iedzīvotāji sāk vēlu, un Latvijā diemžēl vēl nav izveidojies paradums un tradīcija jau jaunībā sākt krāt vecumdienām, kā tas ir Eiropā. Redzam, ka ap 45 gadu vecumu iedzīvotāji sāk apzināties, ka pensija nav kaut kas abstrakts un nesasniedzami tāls, un pensijas lielums atkarīgs no mums. Pensiju 3. līmenis ir ilgtermiņa uzkrājums vecumdienām 10 - 30 gadu garumā, faktiski pagaidām to vairāk izmanto kā ieguldījumu neilgu laiku pirms 55 gadu vecuma. Jo no šī vecuma uzkrājumu ir brīvi pieejami, kā arī ļoti svarīgs motivators ir arī nodokļu atbalsts -