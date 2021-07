Nekā tāda nekad nav bijis. Nekas tāds nepastāv. Mēs neesam mītiskas būtnes, un mums nav nekādu burvju spēju. Manuprāt, jebkuras divas saprātīgas personas ir spējīgas katra pati izdarīt brīvas gribas aktu par to, ko dara vai nedara. Pat tad, ja tu izdari to, ko vēlāk nožēlo, tad tik un tā nedrīkst atsacīties no savas atbildības, vainojot sievietes ar burvju spējām."