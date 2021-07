Starptautiskajā Lingvistikas olimpiādē Latvijas skolēns iegūst bronzas godalgu

Ventspils Augstskolas (VeA) organizētā olimpiāde šogad notika attālinātā formātā un tajā piedalījās skolēni no 32 valstīm. Noslēguma ceremonijas laikā tika paziņoti medaļu ieguvēji individuālajā un komandu ieskaitē. Individuālajā ieskaitē uzvaras laurus plūca Nīderlandes pārstāvis Romāns Šabanovs, savukārt komandu sacensībā pārākie bija Ukrainas jaunieši.

Latviju olimpiādē pārstāvēja astoņi skolēni no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas (RV1Ģ) un RTU Inženierzinātņu vidusskolas. Vislabāk ar olimpiādes uzdevumiem galā tika Nestors Starostins (RV1Ģ), kas kopvērtējumā izcīnīja bronzas godalgu. Vien nepilna punkta attālumā no bronzas bija vēl viens Latvijas skolnieks Maksims Libensons (RV1Ģ), kurš ieguva atzinību. Atzinības rakstu gandrīz 300 dalībnieku konkurencē ieguva arī Lorenss Martinsons (RV1Ģ) un Džonatans Miks Melgalvis no RTU Inženierzinātņu vidusskolas.