Olimpisko spēļu laureāti saņem medaļas, kas veidotas no veciem telefoniem un datoriem

Japānā notiekošās olimpiskās spēles būs pirmās, kurās sportisti saņems medaļas no pārstrādāta materiāla, tomēr šī ideja nav jauna. Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs, kas 2016. gadā notika Riodežaneiro, 30% no zelta un sudraba medaļām bija no pārstrādātiem materiāliem, piemēram, no vecām automašīnu detaļām.