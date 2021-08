ZVA: Visas šobrīd izmantošanā esošās vakcīnas ir pārbaudītas un nav eksperimentālas

Tāpat ZVA skaidro, ka atsevišķas valstis, piemēram, ASV un Lielbritānija, pagājušā gada nogalē izsniedza ārkārtas atļauju vakcīnu lietošanai uz laiku, savukārt Eiropas Savienības (ES) Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) izvēlējās citu daudz stingrāku rīcību - vakcīnu pret Covid-19 reģistrāciju ar nosacījumiem. Tā ir viena no reģistrācijas pamatprocedūrām, un tajā nav atkāpju no ierastajām reģistrācijas prasībām. Līdz ar to ES vakcīnām pret Covid-19 nav izsniegta ārkārtas atļauja, un šīs vakcīnas nav eksperimentālas, atzīmē ZVA.