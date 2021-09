Soli pa solim: Kā iepirkties ASV interneta veikalos droši un nepārmaksājot par preču piegādi?

Agnese, kura nereti vien iepērkas internetā, dalās ar savu pieredzi "Shipzee" pakalpojumu izmantošanā: “Man ļoti patīk šis pakalpojums! Jau sen biju ievērojusi, cik lielas atlaides un cik zemas cenas mēdz būt ASV internetveikalos, tomēr muita, ārprātīgās piegādes izmaksas un kopumā viss sarežģītais process tam vienmēr licis atmest ar roku. Tomēr pasūtīt preces no ASV, izmantojot Shipzee.com , ir pavisam vienkārši.

Man uzreiz ļoti iepatikās tas, ka, atverot mājaslapu, tur jau ir sagatavoti dažādu preču piedāvājumi ar superīgām atlaidēm sadaļā “DealZone,” turklāt, neskatoties uz to, ka preces ir no Amerikas, ir iespējams uzreiz redzēt preču gala cenu. Ja vēlamo preci “DealZone” atrast nevar, tad droši var pasūtīt preces no jebkura cita ASV internetveikala.