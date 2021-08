Meža produkcijas eksports šogad palielinājies par trešdaļu

Tostarp koksne un tās izstrādājumi 2021.gada pirmajā pusgadā eksportēta 1,155 miljardu eiro apmērā, kas ir par 35,8% vairāk nekā gadu iepriekš, un veidoja 87,6% (pirms gada - 85,3%) no kopējā meža produkcijas eksporta.

No koksnes un tās izstrādājumiem zāģmateriālu eksports veidoja 488,99 miljonus eiro, kas ir par 47,8% vairāk nekā 2020.gada attiecīgajā periodā, kurināmā koksne veidoja 274,504 miljonus eiro, kas ir pieaugums par 13,7%, kokskaidu plātņu eksports pieaudzis par 103,5% un bija 162,04 miljoni eiro, bet saplākšņa eksports pieaudzis par 1% un bija 120,008 miljoni eiro.

Apkopotie dati arī liecina, ka šī gada pirmajā pusgadā koka mēbeļu eksporta apmērs pieaudzis par 11,4% salīdzinājumā ar 2020.gada attiecīgo periodu un bija 93,465 miljoni eiro jeb 5,6% (pirms gada - 6,7%) no kopējā meža produkcijas eksporta, bet papīra, kartona un to izstrādājumu eksports bija 66,696 miljonu eiro apmērā, kas ir par 13,2% vairāk nekā pirms gada, un veidoja 4% (4,7%) no kopējā meža produkcijas eksporta daudzuma.