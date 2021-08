No septembra rīdzinieku siltumenerģijas tarifs pieaugs par 26,6%

Regulatora apstiprinātais AS "Rīgas siltums" tarifs ietver iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu 41% apmērā, ko siltumapgādes uzņēmums iegādājas no siltumenerģijas ražotājiem, kam ražošanas izmaksas ir palielinājušas dabasgāzes cenas pieauguma dēļ.

"Salīdzinot ar 2020.gadu, "Rīgas siltuma" tarifs būs augstāks, tomēr tas nesasniedz to līmeni, kādu maksājām pirms astoņiem - desmit gadiem. Vadoties pēc dabasgāzes nākotnes produktu cenām, prognozējam, ka dabasgāzes cena varētu samazināties 2022.gada vasarā," atzīmēja SPRK vadītāja.

"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. 77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir ap 825 kilometru, no kuriem 85% atrodas uzņēmuma īpašumā.