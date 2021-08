Gatavība pirkt elektroauto aug - impulsu dos plānotais valsts atbalsts 4500 eiro apmērā

“Šī gada pirmajos sešos mēnešos, salīdzinot ar to pašu laika posmu 2020. gadā, elektroauto iegādei Citadele izsniegtais finansējuma apjoms Latvijā palielinājies sešas reizes, un lielākoties pircēji ir uzņēmumi, tomēr nepārprotami aug arī mājsaimniecību interese. Kopumā 85 % Latvijas sabiedrības atbalsta plašāku elektroauto izmantošanu, pat ja paši neplāno to iegādāties. Var droši prognozēt, ka elektroauto plānveidīgi un pakāpeniski palielinās savu klātbūtni mūsu ikdienā, un iedzīvotāju paradumi to apliecina. Vienlaikus redzam, ka valsts atbalsts ir būtiska motivācija –

“Ir skaidri redzams, ka, pieaugot elektroauto piedāvājuma klāstam un to daudzveidībai, iedzīvotāji arvien biežāk sāk izvērtēt pārsēšanos videi draudzīgākā – bezizmešu auto. Lai gan Latvija no pārējām Baltijas un Eiropas valstīm mazliet atpaliek ar monetāru atbalsta mehānismu ieviešanu, no Lietuvas un Igaunijas piemēra skaidri redzam, ka iedzīvotājiem ir svarīgi redzēt valsts nostāju konkrētā sfērā. Ilgtermiņa stratēģija un subsīdiju ieviešana no valsts puses iedzīvotājiem sniedz skaidrību mobilitātes un uzlādes infrastruktūras attīstībā, kas veicina savstarpēju sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai – samazināt sevis radīto piesārņojumu un kļūt klimat-neitrāliem. Jau pašreiz redzam, ka, aprēķinot kopējās auto ekspluatācijas izmaksas, uzņēmumos itin bieži par labu lemj elektroauto iegādei, vienlaikus spodrinot sava uzņēmuma videi draudzīgo tēlu. No savas puses augsti vērtējam VARAM izziņoto elektroauto atbalsta mehānismu, kas ievērojami palielinās bezizmešu auto skaitu arī privātajā sektorā,” saka Matīss Zemītis, Volkswagen un Audi e-mobilitātes eksperts.