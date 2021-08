Nedēļa ar "Taliban" Afganistānā: tukši bankomāti, naudas trūkums un strauji kāpjošas cenas

“Jūs tirgū varat atrast pārtikas preces, taču to cenas ir augstas. Piemēram, pirms mēneša miltu maiss maksāja 1800 afgānu (pēc toreizējā kursa aptuveni 19,8 eiro), bet šobrīd to cena ir 2180 afgāni (pēc esošā kursa – 21,6 eiro). Par 16 litriem eļļas pirms mēneša bija jāmaksā 1700 afgānu (18,7 eiro), bet šodien – 2150 afgānu (21,2 eiro),” stāsta Imams.

Afgāņi tradicionāli ir paļāvušies uz naudas pārvedumiem no saviem tuviniekiem, kas dzīvo ārzemēs. Tomēr pašreizējā situācijā naudas pārvedumu iespēja ir zudusi.

Naudas pārvedumu pakalpojumu sniedzēji, kā “Western Union” un “MoneyGram”, ir apturējuši operācijas Afganistānā. Pagājušajā gadā naudas pārvedumos Afganistānas iedzīvotāji saņēma aptuveni 790 miljonus dolāru – tie ir aptuveni 4% no valsts IKP, liecina Pasaules Bankas aprēķini.

Šie naudas pārvedumi ir ārkārtīgi svarīgi jau ilgus gadus, norāda Afganistānā dzimušais žurnālists un autors Emrans Ferozs, jo “afgāņu diaspora ir viena no lielākajām pasaulē un Afganistānā dzīvojošajiem palīdzība no radiniekiem Pakistānā, Irānā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Vācijā un ASV ir bijusi ļoti nozīmīga”.

Naftas cenas valstī pieauga līdz 900 dolāriem par tonnu, ņemot vērā milzīgo pieprasījumu, afgāņiem bēgot no pilsētām, kas nokļuvušas "Taliban" kontrolē.

Irāna ir iesaistījusies situācijas atvieglošanā, ņemot vērā Afganistānas jaunās valdības pieprasījumu. Teherāna, kam Vašingtona noteikusi sankcijas, atjaunojusi naftas eksportu uz kaimiņvalsti. Pirms tam, 6. augustā, naftas eksports no Irānas drošības apsvērumu dēļ tika apturēts.

Talibu valdības pārstāvji jau ir samazinājuši tarifus degvielas importam no Irānas un citām kaimiņvalstīm, lai novērstu cenu tālāku kāpumu. Afganistānai pašai nav lielu naftas pārstrādes iespēju, tādēļ tā paļaujas uz degvielas importu no Irānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas. Degvielas imports no Turkmenistānas tika pārtraukts pirms mēneša.