Nodibināta vēl viena "kovidskeptiķu" partija

Kā stāstīja Bernis, pašlaik partijai esot 280 biedri, un viņš prognozē, ka uz sarakstu iesniegšanas laiku Saeimas vēlēšanām BSL būs kandidēšanai nepieciešamais 500 biedru skaits. Partijas vadītājs akcentēja, ka pašlaik izaicinājums bija saistīts ar to, lai dibinātāji katrs aiziet pie notāra un piereģistrē savu dalību partijā - tas ticis izdarīts.

Bernis norādīja, ka pagaidām neredz kādu citu partiju, ar ko apvienot spēkus, taču šajā jautājumā vēl esot gana daudz laika. Vaicāts par Gobzema un Šlesera partijām, BSL līderis kritiski izteicās, ka Gobzems esot autoritārs, ko parādījusi vairāku vadošo kolēģu aiziešana no viņa partijas. Bernis pauda, ka ir kritizējis Šleseru un neredz sadarbības iespējas, ņemot vērā viņa pagātnes rīcību un pašreizējo kriminālprocesu. Savukārt "Boikota partijai" pietuvinātais Valentīns Jeremejevs esot ģeopolitiski bīstams, vērtēja BSL vadītājs.

"Mums pašiem jāveido Latvijas valsts, ja to nedarīsim, tad mūs vadīs "citi". Ar to domātas ģeopolitiskās ietekmes uz Latviju, oligarhu vadīti cilvēki un no citām zemēm sabraukušie politiķi," sacījis partijas vadītājs.