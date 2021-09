Aptauja: 84% Latvijas iedzīvotāju uztrauc pandēmijas ceturtais vilnis

"Euroaptieka" valdes priekšsēdētāja Nataļja Zaharova atzīmēja, ka Covid-19 pandēmijas ceturtais vilnis vairs nav aiz kalniem, kā to apliecina pieaugošā Covid-19 izplatība. Viņa uzsvēra, ka šajā laikā ir īpaši svarīgi pievērst uzmanību gan savai, gan savu tuvinieku veselībai un drošībai, tāpēc Zaharova pauda aicinājumu ikvienam rūpīgi piedomāt pie tā, ar cik daudz cilvēkiem kontaktējamies, cik bieži un ilgi uzturamies publiskās vietās, kā arī, vai ievērojam citus drošības pasākumus, kas mūs var pasargāt no saslimšanas ar Covid-19.

"Mēs visi ilgojamies pēc tādas dzīves, kāda tā bija pirms Covid-19, taču pandēmija nebeigsies pati no sevis, tāpēc mums katram ir jārūpējas par savu un savu līdzcilvēku veselību," sacīja Zaharova.

Kā atklāj aptauja , seniorus vecumā no 60 gadiem visvairāk uztrauc sava un ģimenes locekļu veselība un risks saslimt ar Covid-19, ģimenes un personīgās finansiālās situācijas pasliktināšanās, kā arī apgrūtināta piekļuve medicīnas aprūpei. Savukārt jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem lielāko satraukumu rada iespējamā stingrāku ierobežojumu ieviešana, sava un ģimenes locekļu veselība, kā arī citi cilvēki, kuri neievēro valstī noteiktos ierobežojumus publiskās vietās.

Līdzīgi kā jauniešus, arī cilvēkus vecumā no 30 līdz 39 gadiem un no 40 līdz 49 gadiem visvairāk satrauc iespējamā ierobežojumu pastiprināšana, savukārt iedzīvotājiem vecumā no 50 līdz 59 gadiem visvairāk rūp sava un ģimenes locekļu veselība un risks saslimt ar Covid-19. Cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma būtiski mazāk par citām vecuma grupām rūp stingrāku ierobežojumu ieviešana.