Otrdien no Tallinas līdz Viļņai kursēs Baltijas vilciens

Pēcpusdienā Baltijas vilciens turpinās ceļu uz Viļņu, savukārt nākamajā dienā dosies uz Kauņu, kur tajā pašā laikā pienāks "Eiropas savienošanas ekspresis" no Polijas.

"Eiropas savienošanas ekspresis" devās ceļā 2.septembrī. Tas izbrauca no Lisabonas stacijas, lai savu maršrutu turpinātu cauri visai Eiropai un to noslēgtu 7.oktobrī Parīzē. "Eiropas savienošanas ekspresi" veido trīs dažādi vilcieni, kas piemēroti atšķirīgiem ES pastāvošiem sliežu ceļu platumiem. Piecu nedēļu brauciena laikā "Eiropas savienošanas ekspresis" šķērsos 26 valstis, un tā maršruts iecerēts aptuveni 20 000 kilometru garumā ar vairāk nekā 100 pieturvietām. Apliecinot dzelzceļa vienojošo spēku, projekts apvienos aptuveni 40 dzelzceļa uzņēmumus no dažādām ES dalībvalstīm, kas nodrošinās ritošo sastāvu kopīgajam vilcienam.