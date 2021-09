Simbiotiskās attiecībās ar dabu - tomāti, kas ražo elektrību

Projekts tika izrādīts Milānas dizaina nedēļas absolventu izstādes “Missed Your Call” ietvaros, un tajā redzama atjaunojamā enerģija, kas iegūta no tomātu stublājiem, ko izmanto mākoņa (cloud) servera darbināšanai, savukārt datora radītais siltums nodrošina optimālu temperatūru dārzeņu augšanai.

"Ja viss internets darbotos no augiem, tas nebūtu iespējams tā, kā mēs šobrīd izmantojam serverus un cik daudz satura tur ir," sacīja Šamle.

"Mēs nevarētu šādi funkcionēt, un tā ir ļoti skarba realitāte," viņa sacīja. "Tas var palīdzēt mums saprast, cik daudz enerģijas ir nepieciešams šo sistēmu darbināšanai un cik tālu mēs esam no tām atrauti."

Šamles mākslīgā ekosistēma tika izveidota, lai datu centrus pārvērstu no vienībām, kas ir paslēptas no mūsu ikdienas dzīves, par ikdienas iekārtām mūsu mājās.

Tajā redzami tomāti, kas izvietoti tradicionālā servera plaukta skapī, bet pats serveris ir uzstādīts ārpusē. Abus savieno ventilācijas vārpsta, kas palīdz mikrodatora radītajam karstajam gaisam ieplūst skapja iekšpusē, efektīvi pārvēršot to par siltumnīcu.

Augi iegūst enerģiju no saules fotosintēzes procesā, pārvēršot to ķīmiskajā enerģijā un uzglabājot to cukuros un olbaltumvielās, ko tie izmanto zaļās masas veidošanai.