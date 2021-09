Kad latvieši brauks ar elektroauto: gaidāma stabila tirgus izaugsme, bet ne straujš pieaugums

Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs skaidro: “Latvijas iedzīvotāji lielā mērā brauc ar to, ko tirgoja Vācijā pirms 14 gadiem, jo tāds ir vidējais autoparka vecums Latvijā. Ja mēs gribam redzēt, ar ko pārvietosimies Latvijā pēc 14 gadiem, tad raugāmies, ko šobrīd tirgo Vācijā, jo imports no Vācijas tirgus veido 55% no Latvijas autoparka. Varam secināt, ka pēc 14 gadiem aptuveni 8 - 10% no mūsu autoparka būs elektroauto. Jauno auto īpatsvars Latvijā ir tikai 28% no visa ikgadējā importa apjoma, tādēļ to ietekme matemātiski nav tik liela uz kopējo autoparku. Visus jaunos auto nomainot pret elektromobiļiem, vienā gadā kopējā auto parka elektroauto daļu var palielināt tikai par nieka 2 - 3 procentpunktiem, tāpēc vēl ir tāls ceļš ejams līdz patiesai elektroauto invāzijai. Protams, jāpiemin ir tas, ka autoražotājus spiež Eiropas Komisijas lēmumi un stingrais zaļā kursa virziens, kura dēļ sagaidāmas milzu pārmaiņas līdz ar jaunā Euro 7 standarta ieviešanu. Tas principā nozīmē, ka pasažieru automašīnās iekšdedzes dzinēji kļūs nederīgi jau no 2026. gada, jo vairums nespēs izpildīt izmešu normas. Tas viss savukārt veicinās to, ka 2027. gadā auto salonos Latvijā ap 50 - 70% no auto modeļiem būs jau elektroauto, bet pārējo daļu veidos plug-in un parastie hibrīdi.”