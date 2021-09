Putins un Erdogans "samērās" ar antivielām

Lielbritānijā bāzētā sīriešu aktīvistu organizācija "Syrian Observatory for Human Rights" (SOHR) ziņoja, ka svētdien Krievijas uzlidojumos netālu no Afrinas, Sīrijas ziemeļos, nogalināti vismaz 11 kaujinieki no grupējuma, ko atbalsta Turcija.