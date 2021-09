Par 50% paaugstinās iebraukšanas maksu Jūrmalā

Noteikumus no 2022.gada 1.aprīļa Jūrmala iecerējusi mainīt, lai mazinātu tranzīta plūsmu cauri kūrortpilsētai un veicinātu apvedceļa - Ventspils šosejas - izmantošanu. Satiksme Jūrmalā ik gadu kļūst intensīvāka, to rāda arī vasaras laikā iegādāto caurlaižu statistika, jo pārdoto vienas dienas caurlaižu skaits ik gadu pieaug. Savukārt ārpus vasaras sezonas palielinās tranzīta satiksme cauri pilsētai.

Ieņēmumi no caurlaižu režīma ir aptuveni 2,7 miljoni eiro gadā. 2021.gadā ceļu remontos vien kūrortpilsētā plānots ieguldīt aptuveni 6 miljonus eiro, pilsētas kopšanā un labiekārtošanā - 6,3 miljonus eiro. Pilsētas kopējie ieņēmumi gadā ir aptuveni 93 miljoni eiro, līdz ar to ieņēmumi no caurlaidēm ir neliela daļa no pilsētas kopbudžeta un pilsētas teritoriju uzturēšanā un attīstībā ieguldītajiem līdzekļiem.