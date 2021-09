Vai kūdras ieguve Latvijā kļūs par vēsturi?

Pielikumus plāno pieņemt un apstiprināt 2023.gadā. Protams, var teikt, ka tā ir tikai regula, ne direktīva, bet mums Latvijā ir zināma pieredze ar to, kā tiek interpretētas regulas - tās tiek ieviestas kā obligātas prasības. Arī pašlaik finanšu sektorā ir jau dzirdamas sarunas, ka kūdras produkti nebūs ilgtspējīgi.

Kūdras nozares pastāvēšanas nākamais izaicinājums ir Eiropas Komisijā (EK) pieņemtais tiesību aktu kopums “Fit for 55”, lai sasniegtu neto emisiju samazinājumu par 55%, līdzšinējo 40% vietā.

Nākamie soļi Eiropas klimata politikā paredz palielināt emisiju piesaisti purvos. “Fit for 55” ietvaros publicētie Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības regulas (LULUCF) grozījumi nosaka Latvijai sasniegt 644 tūkstošu tonnu CO2 ekvivalentu izmešu samazinājumu līdz 2030. gadam, skatoties tieši uz zemes izmantošanas sektoru jeb mežiem, lauksaimniecības zemi un kūdras ieguvi.

Kūdras nozare aicina skatīties uz problēmu pēc būtības - emisijas rodas no visām organiskajām jeb kūdras augsnēm, neatkarīgi no tā, vai tur tiek iegūta kūdra, ierīkots zālājs vai aramzeme.

Savukārt EK Vides un klimata programmas projekta "LIFE REstore" dati rāda, ka emisijas no apsaimniekotiem purviem Latvijā ir divreiz mazākas nekā Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa (IPCC) noteiktās, tāpēc nozare aicina iesaistītās ministrijas iesaistīties uzskaites metodikas pilnveidošanā, lai pierādītu Latvijas atšķirīgo situāciju ar objektīviem datiem, atbilstoši reālajai situācijai.

Nozare vērš uzmanību uz to, ka Latvijā tikai 4% no purviem tiek iegūta kūdra, savukārt 40% no kopējās rūpnieciski izmantojamo atradņu teritorijas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – nacionālajos parkos un dabas rezervātos, dabas liegumos un dabas parkos.