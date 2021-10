Ieteikumi, kā izvairīties no izdegšanas attālinātā darba laikā

Strādāt var arī virtuvē, tikai jārada atbilstoša atmosfēra. Viens no veidiem, kā var to darīt, ir darba apģērbs un apavi. Neatkarīgi no tā, vai strādājam no biroja vai no mājām, ikdienā vērts ievērot vienus un tos pašus darba dienas rituālus – celšanās vienā laikā, duša, kafija, brokastis, apģērbšanās u.tml. Ja ģimenē ir bērni, nepieciešams atrast risinājumu un vienoties par mammas/tēta darba telpu un noteikumiem tajā. Pavisam maziem bērniem to var skaidrot arī spēles veidā.