Restorānu biedrība: Ēdināšanas nozares uzņēmumi nolemti iznīcībai

"Pretējā gadījumā mēs riskējam neatgriezeniski iznīcināt tūrismam tik svarīgo viesmīlības nozari, jo uzņēmēji un darbinieki, kas tajā pašlaik vēl darbojas, pēc aiziešanas vairs neatgriezīsies. Valsts atbalsts ir jāsniedz gan ēdināšanas uzņēmumiem, gan to darbiniekiem, jo, ja neglābsim uzņēmumus, tad nebūs arī darbavietu, kur atgriezties pēc krīzes! Nozare zaudēs konkurētspēju un sāksies masveida emigrācijas vilnis, jo pavāri un viesmīļi nekļūs par IT speciālistiem, bet dosies, piemēram, uz Ziemeļvalstīm, kurā pavāra likme ir no 19 līdz 23 eiro stundā," norādīja LRB viceprezidents Lauris Aleksejevs.