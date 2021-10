Banku analītiķi: Nākamgad Latvijas eksporta kāpums var nebūt tik straujš

Buceniece informēja, ka eksporta pusē vairāk nekā trešo daļu no kopējā pieauguma nodrošināja koksnes un koka izstrādājumu eksports, kas palielinājās par nepilniem 73%. Lielāko daļu no šī milzīgā pieauguma nodrošināja cenu lēciens eksportētajiem kokmateriāliem, kas bija par 59% dārgāki nekā gadu iepriekš. Pārējo veidoja apjomu pieaugums. Nozīmīgs pieaugums bija vērojams arī parasto metālu un to izstrādājumu, augu valsts produktu, naftas produktu, kā arī ķīmiskās rūpniecības produktu eksportā. Arī šeit daļu no pieauguma veidoja cenu kāpums.