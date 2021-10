Rimi jauno pārtikas ražotāju attīstības forums "Audzē Latviju"

Tādēļ pirmajā foruma sesijā Rimi Latvia Kategoriju departamenta direktors Milans Blūms iepazīstina, kāds ir sadarbības ceļš, lai ražotāja produkts nonāktu lielveikala plauktā. “Kategorijas, kurās šobrīd meklējam vietējos piegādātājus, ir gaļa – trusis, jērs, kā arī tītara gaļas produkti. Tāpat aktuālas ir bezlaktozes un bezglutēna kategorijas, kā arī kazas piena produkti – sieri, jogurti. Trešā niša ir piedāvājums veģetāriešiem un vegāniem, kur it kā visu laiku parādās dažādi jaunumi, bet attīstām beyond meat jeb “labāks par gaļu” kategoriju – gaļas aizstājēju ar pievienoto vērtību. Ārvalstu ražotāju alternatīvas izvēlamies lielākoties vietējā piedāvājuma trūkuma dēļ. Pat ja atsevišķās kategorijās vietējo produktu izmaksas ir lielākas nekā importēto ražojumu izmaksas, pircēji novērtē vietējo produktu kvalitāti un garšu, tāpēc priekšroku dodam vietējiem,” stāsta Milans Blūms.

Vietējiem ražotājiem ir iespēja spert pirmos soļus lielveikalā ar Rimi koncepta veikalu Klēts starpniecību. Turklāt runa ir par ļoti daudzveidīgu vietējo ražotāju spektru – no lieliem uzņēmumiem, kas sadarbojas ar vairākiem mazumtirdzniecības tīkliem un eksportē, līdz unikālām mazām saimniecībām vai mājražotājiem, kas var nodrošināt tikai ierobežotu vai sezonālu sortimentu. Klēts vienuviet pastāvīgi piedāvā ap 3000 produktu no 250–300 ražotājiem. Nereti produkti no Klēts sortimenta pārceļas uz Rimi plauktiem, un uzņēmums, kurš sākotnēji piegādājis dažus iepakojumus savas produkcijas, nu apmierina simtiem un pat tūkstošiem pircēju vēlmju. No šāda atspēriena punkta izauguši tādi pircēju iemīļoti produkti kā dārzeņu biezeņi Rūdolfs, MILZU! pārslas, cūku pupu uzkodas Pupuchi vai Raiskumieša alus un maizes izstrādājumi.